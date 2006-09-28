Джастин Гэтжи – о том, как победить Хабиба: «С ним нужно вступать в размен ударами»

Топовый легковес UFC Джастин Гэтжи рассказал о том, как победить чемпиона промоушена в легком дивизионе .

«Мы будем драться с ним в центре восьмиугольника. Как бы он не хотел сражаться в стороне клетки, в партере, мы будем драться в центре.

Я собираюсь выбрасывать массивные удары, большинство из них будет проходить. Я собираюсь рисковать, бросать колени, и если он проведет тейкдаун – ничего страшного. Я борюсь с четырех лет», – сказал Гэтжи.

В своем последнем на данный момент поединке Гэтжи нокаутировал бывшего претендента на титул UFC в легком весе Дональда Серроне в первом раунде.

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