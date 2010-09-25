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Федор Емельяненко выступит на турнире Bellator в России

Теги MMA Федор Емельяненко Скотт Кокер Bellator Бокс/MMA/UFC

Президент Bellator Скотт Кокер объявил о запуске турниров на территории России.

«Россия – уникальная для нас территория. У нас есть несколько предложений по работе. Федор проведет бой в России, и это будет совпадать с запуском турниров Bellator в России», – написал Кокер в твиттере.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может подраться на турнире Bellator в Японии, который пройдет 29 декабря.

Добить соперника в MMA – сложно, в этом ошибался даже Емельяненко. Рассказываем, что нужно делать и куда бить

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