Федор Емельяненко выступит на турнире Bellator в России

Президент Bellator Скотт Кокер объявил о запуске турниров на территории России.

«Россия – уникальная для нас территория. У нас есть несколько предложений по работе. Федор проведет бой в России, и это будет совпадать с запуском турниров Bellator в России», – написал Кокер в твиттере.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может подраться на турнире Bellator в Японии, который пройдет 29 декабря.

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