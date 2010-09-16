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Сергей Ковалев – о Канело: «Не думал, что буду драться с этим малым»

Теги полутяжелый вес Сергей Ковалев Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBO в полутяжелом дивизионе Сергей Ковалев рассказал о знакомстве с чемпионом WBA в среднем весе Саулем Альваресом.

«Еще в далеком 2012 году я впервые познакомился с Саулем Канело Альваресом в одном тренировочном лагере горного городка Big Bear Lake, что в переводе на русский язык означает «Озеро Большой Медведь».

Тогда я себе даже не мог и представить, что когда-то встречусь с этим малым в ринге, в качестве соперника, да ещё и в статусе мега-боя.

Интересная получается история. Посмотрим теперь, к чему она приведет. Величие или снова бесценный опыт?», – заявил Ковалев.

Бой Канело – Ковалев состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

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📹 Промо боя Ковалев – Канело

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