Сергей Ковалев – о Канело: «Не думал, что буду драться с этим малым»

Чемпион WBO в полутяжелом дивизионе Сергей Ковалев рассказал о знакомстве с чемпионом WBA в среднем весе Саулем Альваресом.
«Еще в далеком 2012 году я впервые познакомился с Саулем Канело Альваресом в одном тренировочном лагере горного городка Big Bear Lake, что в переводе на русский язык означает «Озеро Большой Медведь».
Тогда я себе даже не мог и представить, что когда-то встречусь с этим малым в ринге, в качестве соперника, да ещё и в статусе мега-боя.
Интересная получается история. Посмотрим теперь, к чему она приведет. Величие или снова бесценный опыт?», – заявил Ковалев.
Бой Канело – Ковалев состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.
Канело против Ковалева – идеальный бой. Причем для всех: чемпионские пояса, деньги и история