Сергей Ковалев – о Канело: «Не думал, что буду драться с этим малым»

Чемпион WBO в полутяжелом дивизионе рассказал о знакомстве с чемпионом WBA в среднем весе .

«Еще в далеком 2012 году я впервые познакомился с Саулем Канело Альваресом в одном тренировочном лагере горного городка Big Bear Lake, что в переводе на русский язык означает «Озеро Большой Медведь».

Тогда я себе даже не мог и представить, что когда-то встречусь с этим малым в ринге, в качестве соперника, да ещё и в статусе мега-боя.

Интересная получается история. Посмотрим теперь, к чему она приведет. Величие или снова бесценный опыт?», – заявил Ковалев.

Бой Канело – Ковалев состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

Канело против Ковалева – идеальный бой. Причем для всех: чемпионские пояса, деньги и история

📹 Промо боя Ковалев – Канело