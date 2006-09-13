Сауль Альварес: «Ковалев – одна из самых больших проблем в моей карьере»

Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес прокомментировал официальное объявление поединка против чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева.

«Это официально. Рад объявить, что я поднимусь на две весовые категории вверх, чтобы встретиться с одним из самых сильных соперников в полутяжелом дивизионе.

На ринге я столкнусь с одной из самых больших проблем в моей карьере. Давайте сделаем историю вместе. Вперед за титулом чемпионом мира в четвертой весовой категории», – заявил Альварес.

Бой Канело – Ковалев состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

Сергей Ковалев проведет бой против Сауля Альвареса 2 ноября в Лас-Вегасе

Гонорар Ковалева за бой с Канело будет семизначным