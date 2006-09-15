Отец Фьюри: «Такое рассечение может завершить карьеру Тайсона»

Джон Фьюри, отец экс-чемпиона мира в тяжелом весе , прокомментировал выступления сына в поединке против Отто Уаллина.

«Подобное рассечение – это худшее, что я видел в жизни Тайсона. Такая травма может завершить его карьеру, ему определенно нужна операция. Я горжусь его отвагой, но его сила и мощь куда-то ушла сегодня ночью.

Он был слаб, как котенок. Не было достаточного количество ударов, казалось, что он растерял свою форму. Однако его воля к победе была беспрецедентна, хотя он приложил немало усилий для этого», – сказал Джон Фьюри.

Бой Фьюри – Уаллин состоялся сегодня утром в Лас-Вегасе и завершился победой Тайсона единогласным решением судей.

Энди Руис: «После такого боя Фьюри точно не побьет меня одной рукой»

Статистика боя Фьюри – Уаллин: швед нанес 334 удара (38% точных), Тайсон – 651 (27%)