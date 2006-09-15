Реклама 18+
Реклама 18+

Статистика боя Фьюри – Уаллин: швед нанес 334 удара (38% точных), Тайсон – 651 (27%)

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Стала известна статистика ударов боя между бывшим чемпионом мира в тяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри против шведа Отто Уаллина.

Уаллин оказался предпочтительнее соперника в процентном соотношении нанесенных точных ударов во всех компонентах. В джебах Уаллин выбросил 165 ударов, из которых цели достигли 43 (26%). Фьюри выбросил 289 ударов передней рукой, из которых достигли цели всего 52 удара (18%).

В силовых ударах Уаллин из 169 выброшенных панчей цели достигли 84 (50%), тогда как Тайсон на 362 выброшенных оказался точен в 127 попаданиях (35%).

Общая статистика нанесенных ударов: Фьюри – 651 удар, из них 179 точных (27%). Уаллин – 334 удара, из них 127 точных (38%).

Отто Уаллин: «Бой был более близким, чем посчитали судьи»

Тайсон Фьюри победил Отто Уаллина единогласным решением судей 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+