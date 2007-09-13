Реклама 18+
Реклама 18+

Бой Ковалев – Канело будет объявлен в ближайшие дни

Теги полутяжелый вес Сергей Ковалев Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

Промоутеры чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и чемпиона WBA в среднем весе Сауля Альвареса практически достигли соглашения по всем пунктам контракта на бой.

В среду промоутер Ковалева Кэти Дува и промоутер Альвареса Эрик Гомес провели очередной успешный раунд переговоров.

Сообщается, что официальное объявление этого боя будет сделано уже в самое ближайшее время. Ранее поединок Канело – Ковалев был анонсирован на 2 ноября в Лас-Вегасе.

«Не видно, что людям в России тяжело?». Ковалев рассказал про бой с Канело и речь после победы над Ярдом

Гонорар Ковалева за бой с Канело будет семизначным 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+