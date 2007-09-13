Бой Ковалев – Канело будет объявлен в ближайшие дни

Промоутеры чемпиона WBO в полутяжелом весе и чемпиона WBA в среднем весе Сауля Альвареса практически достигли соглашения по всем пунктам контракта на бой.

В среду промоутер Ковалева Кэти Дува и промоутер Альвареса Эрик Гомес провели очередной успешный раунд переговоров.

Сообщается, что официальное объявление этого боя будет сделано уже в самое ближайшее время. Ранее поединок Канело – Ковалев был анонсирован на 2 ноября в Лас-Вегасе.

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