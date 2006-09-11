Сергей Ковалев: «Бой с Альваресом 2 ноября? Я соглашусь»

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев даст положительный ответ на предложение провести бой против чемпиона WBA в среднем весе .

«Менеджеры общаются, но контракта я не подписывал. Я его пока не видел. Когда я его увижу, то мы сможем поговорить об этом. Они хотят бой 2 ноября?

Если это так, то я не успею подготовиться на 100 процентов. Хотя в принципе пяти недель мне хватит. Я сейчас отлично перезарядился на Алтае. Были на Алтае? Очень рекомендую.

Поэтому если подпишем контракт на поединок через пять-шесть недель, я соглашусь. Почему нет? Если меньше четырех недель на подготовку, то точно нет смысла выходить», – заявил Ковалев.

Ранее появилась информация, что представители боксеров пришли к соглашению относительно поединка 2 ноября.

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