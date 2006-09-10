Сергей Ковалев: «Крепкий алкоголь я не пью года три-четыре»

Чемпион WBO Сергей Ковалев рассказал о психологическом состоянии после первого поражения от .

«Тогда у меня отжали пояса, я был морально просто подавлен.

Я на четыре месяца выпал из жизни, моя цель резко оборвалась. У меня были мысли вообще бросить заниматься боксом, потому что появилось то же самое, от чего я ушел из любительского бокса.

Смысл мне задумываться о реванше? Четыре месяца я ел, пил, отдыхал, путешествовал с семьей по Азии. Это время я вообще не знал, что такое спорт.

Каждый день я позволял себе вино. Крепкие напитки не пью три-четыре года. Но появилось пиво. Я не видел смысла в реванше.

Но потом отдохнул и появилось желание поквитаться», – сказал Ковалев.

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