Хабиб о Коноре: «ММА – это не трэшток, а уважение»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после боя с Дастином Порье надел футболку соперника и рассказал, что продаст ее ради благотворительного фонда Порье.

«Ребята, я надел эту футболку, потому что знаю о благотворительности и собираюсь ее продать, а все деньги отправить Дастину Порье. Я этого хочу.

Знаете, почему мы так уважительно относились друг к другу перед боем по сравнению с моим последним поединком? Там был балабол (Конор Макгрегор – прим. Sports.ru), мне пришлось пройти через всякую дичь, но я хочу все забыть.

Мы показали, что такое ММА на самом деле. Самое главное в ММА – уважение. Первое, чему тебя учит тренер и все остальные, когда ты приходишь в зал: эй, ты должен уважать зал, уважать партнеров, тренеров, надо убирать свой зал, уважение (должно быть) везде.

ММА – это не про трэшток, и мы это показали, вот что важно», – заявил Хабиб.

Сегодня Нурмагомедов победил Дастина Порье на UFC 242 в Абу-Даби удушающим приемом в 3-м раунде и защитил чемпионский титул.

Речь Хабиба после боя. Сказал, что заряжался энергией от папах болельщиков, а Конор – балабол

Уважение и ноль трэштока: Хабиб надел футболку Порье и продаст ее ради благотворительного фонда соперника