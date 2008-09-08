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Дастин Порье: «Хабиб – великолепный боец, но я очень разочарован»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов UFC 242 Хабиб – Порье Бокс/MMA/UFC

Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье прокомментировал поражение чемпиону промоушена Хабибу Нурмагомедову на UFC 242.

«Очень разочарован. Настраивался на другой исход. Хабиб – великолепный боец. Я горжусь всем, чего я достиг в этом виде спорте.

Теперь еду домой, в США, чтобы побыть со своей семьей. Сейчас мне просто нужно время, чтобы все обдумать», – сказал Порье. Во время интервью американский боец не скрывал слез. 

Хабиб победил удушающим приемом в третьем раунде.

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