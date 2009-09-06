Шевченко в шутку избила Сехудо и заставила его сдаться

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе встретилась с чемпионом UFC в двух весовых категориях после одного из концертов в Абу-Даби, где пройдет UFC 242.

Валентина в шутку избила Сехудо и провела удушающий прием.

Ранее Сехудо неоднократно вызывал Шевченко на бой.

Сехудо – Шевченко: «Выходи, где бы ты ни была»

В UFC задумали бой мужчины против женщины. Сехудо и Шевченко запустили трэшток