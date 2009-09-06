Шевченко в шутку избила Сехудо и заставила его сдаться

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретилась с чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо после одного из концертов в Абу-Даби, где пройдет UFC 242.
Валентина в шутку избила Сехудо и провела удушающий прием.
Triple C...meet Valentina Shevchenko pic.twitter.com/q4fAs7n1hp— 🥊🥋🤼♂️ (@LGS_MMA) 5 вересня 2019 р.
Ранее Сехудо неоднократно вызывал Шевченко на бой.
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