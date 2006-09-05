Шлеменко проиграл американцу Ханикатту в бою на круизном лайнере

Российский боец проиграл американцу Крису Ханикатту. Бой проходил на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night, который организовывали на круизном лайнере.

Поединок продлился все пять раундов. В итоге единогласным решением судей победил Ханикатт.

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