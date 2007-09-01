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Александр Поветкин: «Хочу провести бой с Тайсоном Фьюри»

Теги Александр Поветкин тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин признался, что хочет провести поединок против экс-чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри.

«Считаю, что нормально отбоксировал. Прошел всю дистанцию, хотелось чего-то добавить. Тем более что дрался после большого перерыва.

Я бы хотел подраться с Тайсоном Фьюри. Он там что-то говорил, что я не хочу с ним драться. А я всегда готов», – заявил Поветкин.

Накануне в Лондоне Поветкин победил решением судей двоюродного брата Тайсона – Хьюи Фьюри.

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