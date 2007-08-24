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Алексей Папин потерпел первое поражение в карьере, проиграв решением судей Илунге Макабу

Теги первый тяжелый вес бокс Алексей Папин Бокс/MMA/UFC

В Челябинске на арене «Трактор» проходит вечер бокса, в соглавном поединке которого россиянин Алексей Папин встречался с Илунгой Макабу.

Папину не удалось провести защиту титула серебряного чемпиона WBC в первом тяжелом весе. Макабу победил решением судей – 114-114, 115-113, 115-113.

В 12-м раунде россиянин побывал в нокдауне. Для Папина это поражение стало первым в карьере при 11 победах.

Ранее россиянин Евгений Романов нокаутировал Дарио Германа Балмаседу из Аргентины в первом раунде.

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