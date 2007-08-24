Реклама 18+
Реклама 18+

Колби Ковингтон: «Хабибу нечего предложить мне. Этот парень из России любит играть с овцами»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Колби Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Колби Ковингтон заявил, что в будущем может выступать в других дивизионах.

«Мне по силам спуститься в легкий вес и подняться в средний дивизион. Я хочу драться с Уиттакером – он бомж. У него нет борьбы, нет сердца и кардио.

Бой с Хабибом? Ну нет. Ему нечего предложить мне. Этот парень из России любит играть с овцами. Что он будет делать с чистой американской сталью?

Я хочу быть чемпионом в трех весовых категориях. Я уже переписываю историю. В прошлом бою я поставил рекорд по количеству значимых выброшенных ударов. Семья президента сидела в первом ряду. Я хочу быть тройным чемпионом», – заявил Ковингтон.

Колби Ковингтон: «2 ноября я буду драться в «Мэдисон Сквер Гарден», потому что этого хочет Дональд Трамп»

Ковингтон – любимый боец Трампа. Теперь он претендент на титул UFC

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться