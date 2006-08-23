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Майк Тайсон: «Конор — один из самых порядочных людей. Он заслуживает второго шанса»

Теги Майк Тайсон UFC MMA Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Легендарный боксер Майк Тайсон считает, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор должен получить второй шанс после инцидента в пабе.

«Конор — один из самых порядочных людей, которых я знаю. Он заслуживает второго шанса. Я верю в это», – сказал Тайсон.

Макгрегор ударил пожилого мужчину в мае в одном из пабов Дублина после того, как тот отказался пить его виски.

Конор об ударе в пабе: «Я был не прав и пытался возместить ущерб» 

Джо Роган: «Конор – настоящий ублюдок. У него 100 миллионов долларов, а он бьёт людей в пабе»

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