Майк Тайсон: «Конор — один из самых порядочных людей. Он заслуживает второго шанса»

Легендарный боксер Майк Тайсон считает, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор должен получить второй шанс после инцидента в пабе.

«Конор — один из самых порядочных людей, которых я знаю. Он заслуживает второго шанса. Я верю в это», – сказал Тайсон.

Макгрегор ударил пожилого мужчину в мае в одном из пабов Дублина после того, как тот отказался пить его виски.

Конор об ударе в пабе: «Я был не прав и пытался возместить ущерб»

Джо Роган: «Конор – настоящий ублюдок. У него 100 миллионов долларов, а он бьёт людей в пабе»