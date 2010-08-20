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Сергей Ковалев: «Ярд называет себя львом, но я бы сказал, что он львенок. Буду его перевоспитывать»

Теги WBO Сергей Ковалев бокс Энтони Ярд Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBO Сергей Ковалев прилетел в Челябинск на бой с Энтони Ярдом и рассказал о заключительных днях перед поединком.

«Сборы в Москве прошли отлично, сегодня первый день отдыха. До этого все дни были тренировочными.

Последнюю неделю я перешел на одну тренировку в день, все по плану. В ближайшие три дня проведу пару легких тренировок. Подгоню вес и начну восстанавливаться.

Волнения никакого нет. Я прилетел домой, соскучился по друзьям и родственникам, по всему, что меня окружало, пока я здесь жил.

Ярд называет себя львом, но я бы сказал, что он львенок. Буду его перевоспитывать. В силу своего опыта я спокойно воспринимаю это — таких была куча.

Но его тоже можно понять. Будем ставить на место, он много постит неприятных вещей в инстаграме. Не нужно вообще заморачиваться, это его дело и его право», – сказал Ковалев.

Бой Ковалев – Ярд пройдет 24 августа.

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