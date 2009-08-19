Флойд Мэйвезер – о реванше с Мэнни Пакьяо: «Это старое видео. Боя не будет»

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях опроверг свои же слова о том, что отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров о реванше с чемпионом WBA в полусреднем весе .

«Видео, которые вы видели, является ложным, потому что я был в Саудовской Аравии достаточно давно. Мои собеседники специально попросили меня упомянуть имя Пакьяо. Это старое видео.

Я не веду переговоры о реванше с Пакьяо. Реванша не будет», – сказал Мэйвезер.

Флойд Мэйвезер: «Еду в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить реванш с Пакьяо»