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Флойд Мэйвезер – о реванше с Мэнни Пакьяо: «Это старое видео. Боя не будет»

Теги Флойд Мэйвезер-младший Мэнни Пакьяо полусредний вес бокс Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер опроверг свои же слова о том, что отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров о реванше с чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

«Видео, которые вы видели, является ложным, потому что я был в Саудовской Аравии достаточно давно. Мои собеседники специально попросили меня упомянуть имя Пакьяо. Это старое видео.

Я не веду переговоры о реванше с Пакьяо. Реванша не будет», – сказал Мэйвезер.

Флойд Мэйвезер: «Еду в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить реванш с Пакьяо»

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