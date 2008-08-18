Стипе Миочич: «Думал, что нокаутирую Кормье раньше»

Новый чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич прокомментировал победу в матче-реванше против экс-чемпиона в двух дивизионах .

«Черт возьми, я думал, что вырублю его раньше. Даниэль – жесткий ублюдок. Я нащупал его слабости в третьем, четвертом раунде. Поймал его правой, но произойти могло все, что угодно. Я увидел, что мои удары по корпусу доходят, он опустил руки и я перевел удары в голову», – сказал Миочич.

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