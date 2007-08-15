Вдова Дадашева: «Субриэль Матиас отказался от гонорара? Нет, это пиар-ход»

Елизавета Апушкина, вдова российского боксера , поделилась воспоминаниями от посещения мужа в больнице.

«Когда я приехала к нему в больницу, я сразу же спросила у врачей, каковы его шансы. Мне сказали, что их нет.

Я зашла к нему в палату, он был утыкан проводами. Я смотрела на эти аппараты и увидела, что кровяное давление пошло вниз. Врач сказал мне, что это означает, что он сейчас умрет.

Мне поставили стул у его ног, и я видела его последнее дыхание. Это самый страшный день в моей жизни.

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Люди, которые организовывают бои, должны более профессионально к этому относиться. Если боксер говорит, что с ним все хорошо – это ничего не значит.

В людях тоже есть вина. Мы очень любим кровь и зрелища, бой не останавливали, чтобы люди продолжали смотреть.

Пока идет расследование, я не могу разглашать многие моменты. Но хочу сказать одно, я добьюсь того, чтобы все виновные понесли наказание», – рассказала Апушкина в эфире «Матч ТВ».

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