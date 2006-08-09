Ковингтон – Трампу: «Рад, что вы простили Джо Байдена. Вы бы его нокаутировали и оставили лежать в луже крови»

Полусредневес UFC Колби Ковингтон рассказал о дружбе с президентом США Дональдом Трампом и поддержке президентской семьи во время поединка против Робби Лоулера.

«Это был невероятный опыт. Очевидно, первый случай в своем роде. Никто и никогда из семьи президента не приходил на какой-то бой и поддерживал одного из бойцов. Это уже история.

Когда дети Трампа вошли в мою раздевалку... Мы поговорили несколько минут. Это было невероятно! Я чувствовал энергию дракона, исходящую от них. Меня бы никто не остановил в ту ночь. Даже если бы на месте Лоулера был Кинг-Конг или Годзилла.

Как только я вышел из клетки, мне позвонил президент Соединенных Штатов! Нужно написать книгу или сборник рассказов об этом. Это невероятно. Это другая история. Я – первый боец, которому президент США позвонил сразу после того, как он вышел из октагона.

И вот он мне говорит: «Эй, мужик, ты настоящий американский чемпион. Я ценю то, что ты делаешь, тебе никогда ничего не доставалось просто так, ты заслужил это тяжелым трудом и я уважаю это. Уважение от меня, брат! Я хочу снова пожать тебе руку в Белом доме».

А я ему отвечаю: «Мистер президент, я почувствовал вашу руку в прошлый раз. У вас реально каменные кулаки. Я бы не хотел, чтобы вы меня ударили. Вы бы нокаутировали меня с одного удара. Я рад, что вы простили Джо Байдена, потому что вы бы его нокаутировали и оставили лежать в луже крови», – рассказал Ковингтон.

Бывший вице-президент США Джо Байден выставил свою кандидатуру на президентские выборы 2020 года. Узнав об этом, Трамп назвал его «тупицей и неудачником». Байден в ответ предложил Трампу посоревноваться в отжиманиях.

Трамп – фанат единоборств. Он организовывал бои Тайсона и Емельяненко, а еще помогал UFC

Ковингтон – любимый боец Трампа. Теперь он претендент на титул UFC