🥊 До боя Хабиб – Порье остался ровно месяц. Мы даже завели специальный тег

7 сентября в Абу-Даби состоится турнир 242.

Главным событием вечера станет бой чемпиона UFC в легком весе с временным чемпионом Дастином Порье.

Последний раз Хабиб дрался в октябре 2018-го, когда болевым приемом победил ирландца Конора Макгрегора. Порье 13 апреля этого года единогласным решением судей победил Макса Холлоуэя.

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