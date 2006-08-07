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🥊 До боя Хабиб – Порье остался ровно месяц. Мы даже завели специальный тег

Теги UFC MMA Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов UFC 242 Хабиб – Порье Бокс/MMA/UFC

7 сентября в Абу-Даби состоится турнир UFC 242.

Главным событием вечера станет бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с временным чемпионом Дастином Порье.

Последний раз Хабиб дрался в октябре 2018-го, когда болевым приемом победил ирландца Конора Макгрегора. Порье 13 апреля этого года единогласным решением судей победил Макса Холлоуэя.

У нас появился тег Хабиб – Порье. По нему вы всегда можете быстро узнать все последние новости относительно этого боя, ну и заодно загляните в тег UFC 242.

С завтрашнего дня инстаграм Sports.ru будет вести отсчет до боя россиянина и американца. Каждый день будем предоставлять по 15 свежих фактов из их карьеры.

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