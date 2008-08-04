Жорж Сен-Пьер: «Хотел драться с Хабибом, но в UFC другие планы на него»

Бывший чемпион в двух дивизионах Жорж Сен-Пьер после ухода из спорта думал над тем, чтобы выйти в октагон против чемпиона UFC в легком весе .

«Когда я закончил, я думал об этом и очень хотел провести бой с Хабибом. Но теперь у UFC явно другие планы на него.

Итак, я перевернул эту страницу. Быть лучшим бойцом в мире больше не является приоритетом номер один для меня. Раньше так было, сейчас нет.

У меня есть семья, друзья, у меня есть много более важных дел. У меня есть другие проекты в будущем», – рассказал Сен-Пьер.

Ранее Хабиб и его отец Абдулманап Нурмагомедов заявляли, что хотят провести поединок против Сен-Пьера.

Сен-Пьер о бое с Хабибом: «Никто никогда и близко не подходил к разгадке его головоломки, мне будет очень интересно»

Абдулманап Нурмагомедов: «Если Хабиб одолеет Сен-Пьера – это будет самая большая победа в истории»