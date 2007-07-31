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Поветкин проведет бой с Хьюи Фьюри 31 августа в Лондоне

Теги Александр Поветкин тяжелый вес Хьюи Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Промоутерская компания «Мир бокса» сообщила, что бой Александра Поветкина (34-2, 24 КО) и Хьюи Фьюри (23-2, 13 КО) пройдет на арене О2 в Лондоне 31 августа.

Поединок между россиянином и британцем пройдет в рамках вечера бокса, главным событием которого станет бой чемпиона мира WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла.

39-летний Поветкин проведет первый бой после поражения от Энтони Джошуа в сентябре 2018 года.

После поражения от Кубрата Пулева осенью 2018 года 24-летний Фьюри одержал две победы.

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