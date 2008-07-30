Александр Усик: «Я хотел побить Джошуа первым»

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (16-0, 12 КО) прокомментировал поединок британца (22-1, 21 КО) с Энди Руисом-младшим (33-1, 22 КО) и свой статус претендента на бой с победителем их пары в матче-реванше.

«Благодарен WBO за принятое решение сделать меня официальным претендентом на бой за титул. Мне осталось только дождаться реванша и увидеть, с кем именно предстоит провести бой.

Я хотел первым побить Джошуа. Но это бокс, здесь невозможно просчитать все, здесь никогда не знаешь, что произойдет на самом деле.

Позже, когда я анализировал произошедшее, то понял, что ничего страшного не произошло. Просто у Джошуа были какие-то проблемы в ночь боя, а у Руиса этого не было.

Не думаю, что Джошуа проиграл Руису из-за роста. Всегда есть какая-то общая проблема. Не имеет значения, высокий твой оппонент или низкий. Неважно, дерешься ли ты с двухметровым парнем или боксером ростом 1,8 метра.

Ты готовишься со спарринг-партнерами, которые выглядят точно так же, как и твой соперник. Если бы у Джошуа возникали сложности в боях с низкими боксерами, то это была бы огромная проблема», – сказал Усик.

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