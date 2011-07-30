Сергей Ковалев был снят с рейса Майами – Лос-Анджелес. Боксер целовал и осыпал купюрами пассажирку

Чемпион WBO Сергей Ковалев 15 июля был снят с внутреннего рейса из Майами в Лос-Анджелес за неподобающее поведение по отношению к одной из пассажирок.

Согласно протоколу, женщина обвинила россиянина в том, что он схватил ее за руку, поцеловал и осыпал купюрами. Кроме того, боксер вступил в оживленный спор с другими пассажирами.

Потерпевшая заплакала и заявила авиаперсоналу, что чувствует себя «небезопасно», после чего Ковалева сняли с рейса за неподобающее поведение.

Расследования по инциденту не проводилось. 27 августа Ковалев в Челябинске проведет бой против британца Энтони Ярда.

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