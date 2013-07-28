Жена Дадашева: «Халатность и непрофессионализм рефери стоили жизни моему мужу. Я буду судиться с Атлетической комиссией штата»

В инстаграме умершего боксера Максима Дадашева появился новый пост, написанный его женой Елизаветой Апушкиной.

«Хочу ответить всем, кто пишет в комментариях «надо было сдаться, остался бы жив»...

Да, если бы это было возможно, я с радостью отдала бы свою жизнь взамен его. Отдала бы все на свете, только бы он жил. Чтобы именно он растил своего сына! Чтобы улыбался, шутил, чтобы вырастил его таким же светлым и чистым человеком, каким был сам, вырастил его воином, который не преклоняет колено, научил не сдаваться, идти вперед.

Но те, кто пишет подобные комментарии, наверное, очень далеки от спорта. Я имею ввиду не занятия в спортзале – поверьте, они не имеют ничего общего с большим спортом, спортом высших достижений.

Там нет места слабости, трусости, там не существует понятия боли и усталости, там нет слов «не могу, не справлюсь».

Они воины, гладиаторы, сверхлюди, если хотите! Они никогда не сдаются, они привыкли к боли. Их воля, их дух намного сильнее человеческих возможностей. Они избранные! Именно поэтому их сотни из миллиардов живущих.

Макс никогда не сдался бы. Это его мечта, его жизнь. Именно поэтому в ринге есть рефери. Именно он должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца.

Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в угол врача для осмотра. Если бы тренер не остановил бой, рефери вызвал бы его и на 12-й раунд! Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу. Я буду судиться с Атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери», – написала супруга Дадашева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maxim MADMAX Dadashev (@dadashev__m) 27 Июл 2019 в 9:05 PDT

20 июля Максим Дадашев проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде Субриэлю Матиасу. Сразу после поединка россиянина доставили в больницу с отеком мозга, где ему сделали трепанацию черепа. 23 июля Дадашев умер, не выходя из медикаментозной комы.

«Макс уже был в реанимации. Ему нельзя было пропускать по голове». Партнер по сборной вспоминает Дадашева

Смерть Дадашева вскрыла проблему: бойцы умалчивают о серьезных травмах и подделывают справки

Дадашев пропустил 319 ударов. Его смерть – несчастный случай, хотя винят тренера и рефери