Субриэль Матиас: «Всегда буду вспоминать Дадашева с уважением»

Пуэрториканец Субриэль Матиас впервые прокомментировал смерть российского боксера Максима Дадашева.

«Никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим на ринг, думая о благополучии наших семей, даже не догадываясь, насколько это сложно. Лети высоко, великий воин.

Только Бог знает истинную причину вещей. Ты всегда будешь иметь мое уважение. Покойся с миром, Максим Дадашев», – заявил Матиас.

19 июля Матиас победил Дадашева техническим нокаутом в 11-м раунде. После боя у российского бойца был обнаружен отек мозга и ему была сделана трепанация черепа. 23 июля, не приходя в сознание, Максим умер в одной из больниц Мэриленда.

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