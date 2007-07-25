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Субриэль Матиас: «Всегда буду вспоминать Дадашева с уважением»

Теги бокс Максим Дадашев Субриэль Матиас Бокс/MMA/UFC

Пуэрториканец Субриэль Матиас впервые прокомментировал смерть российского боксера Максима Дадашева.

«Никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим на ринг, думая о благополучии наших семей, даже не догадываясь, насколько это сложно. Лети высоко, великий воин.

Только Бог знает истинную причину вещей. Ты всегда будешь иметь мое уважение. Покойся с миром, Максим Дадашев», – заявил Матиас.

19 июля Матиас победил Дадашева техническим нокаутом в 11-м раунде. После боя у российского бойца был обнаружен отек мозга и ему была сделана трепанация черепа. 23 июля, не приходя в сознание, Максим умер в одной из больниц Мэриленда.

Дадашев пропустил 319 ударов. Его смерть – несчастный случай, хотя винят тренера и рефери

«Макс уже был в реанимации. Ему нельзя было пропускать по голове». Партнер по сборной вспоминает Дадашева

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