Василий Ломаченко: «У Дадашева сердце льва. Всегда буду помнить его таким»

Чемпион в легком весе WBA, WBO Василий Ломаченко принес свои соболезнования семье и близким российского боксера Максима Дадашева, который умер сегодня от отека мозга в одной из больниц США.

«Большая потеря для семьи и близких! Я спаринговал с Максом не один раз,у него сердце льва!

Таким его я буду помнить всегда! Больше не могу подобрать слов...Мои соболезнования близким», – заявил Ломаченко.

Максиму Дадашеву было 28 лет. У него осталась жена и сын.

«Макс уже был в реанимации. Ему нельзя было пропускать по голове». Партнер по сборной вспоминает Дадашева