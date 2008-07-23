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Василий Ломаченко: «У Дадашева сердце льва. Всегда буду помнить его таким»

Теги Василий Ломаченко бокс Максим Дадашев Бокс/MMA/UFC

Чемпион в легком весе WBA, WBO Василий Ломаченко принес свои соболезнования семье и близким российского боксера Максима Дадашева, который умер сегодня от отека мозга в одной из больниц США. 

«Большая потеря для семьи и близких! Я спаринговал с Максом не один раз,у него сердце льва!

Таким его я буду помнить всегда! Больше не могу подобрать слов...Мои соболезнования близким», – заявил Ломаченко. 

Максиму Дадашеву было 28 лет. У него осталась жена и сын.

«Макс уже был в реанимации. Ему нельзя было пропускать по голове». Партнер по сборной вспоминает Дадашева

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