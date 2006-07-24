Тренер Дадашева: «Боксерам нужно строже проходить медицинские тесты»

Тренер российского боксера Максима Дадашева Бадди Макгрирт прокомментировал смерть своего подопечного от отека мозга в одной из больниц США.

«Ужасно себя чувствую, я в полном отчаянии после этой новости, сожалею ему и соболезную его семье. Он был отличным боксером, мне хотелось бы иметь двух таких же боксеров, как он, Максим был лучшим, он был потрясающим человеком и трудолюбивым спортсменом. Мы все будем по нему скучать

Впредь боксерам нужно быть намного строже с медицинскими тестами, обследованиями, которые они проходят, спортсменам следует внимательнее относиться к этому», – заявил Макгрит.

Дадашеву была проведена трепанация черепа после поединка, в котором он уступил техническим нокаутом Субриэлю Матиасу. Макгирт остановил поединок после 11-го раунда. Несколько дней боксер находился в состоянии медикаментозной комы.

Российскому боксеру удалили часть черепа после боя. Его долго уговаривали остановить поединок