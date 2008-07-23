Абдулманап Нурмагомедов: «Хабибу нужно подраться с Фергюсоном. Тони заслужил бой за титул»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его сын должен провести поединок против американца Тони Фергюсона.

«После Порье Хабибу нужно подраться с Тони Фергюсоном. Правда, без очереди лезет Нэйт Диас. Четыре-пять лет назад Хабиб просил дать ему в соперники того же Энтони Петтиса и Диаса или Дональда Серроне.

Раньше они смотрели свысока. Сейчас Хабиб на троне, он чемпион. Он должен выбирать таких соперников, чтобы было интересно зрителям. Мало просто сидеть на троне, нужно драться с сильнейшими. Я всегда это требовал, а деньги придут сами.

Боя три-четыре назад Фергюсон уже заслужил этот бой. Но у него сначала была травма, потом семейные проблемы. Он споткнулся, и к нам претензий быть не может. Мы не выбираем соперников, просто просим лучших», – рассказал Нурмагомедов.

Хабиб следующий поединок проведет против обладателя временного титула UFC в легком весе Дастина Порье на UFC 242.

Лучшие фото и видео из мира бокса и ММА – подпишись на инстаграм Sports.ru.