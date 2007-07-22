Орловский извинился перед сексуальными меньшинствами за гомофобные комментарии

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский в интервью после победы над Беном Ротвеллом принес извинения представителям сексуальных меньшинств за гомофобные комментарии.

«Я извиняюсь перед всеми, кого оскорбил плохим выбором слов. Я не имел намерений оскорбить какую-либо группу людей или отдельного человека. Мне очень жаль, и я обещаю не использовать подобные слова в будущем», – сообщил белорус.

Орловский после боя, обращаясь к своим хейтерам, использовал оскорбительное обозначение лиц нетрадиционной сексуальной ориентации мужского пола.

«В UFC осведомлены о недавних комментариях Андрея Орловского. Мы не одобряем пренебрежительные высказывания в адрес расы, религии или сексуальной ориентации. Мы уже обсудили данный вопрос напрямую с Андреем и его командой. Это приоритет для организации, и мы продолжим отслеживать подобные ситуации в будущем», – говорится в заявлении UFC.