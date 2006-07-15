Флойд Мэйвезер готов организовать бой Бибера против Круза

Экс-чемпион в пяти дивизионах, а ныне промоутер Флойд Мэйвезер допускает вероятность организации поединка между актером Томом Крузом и поп-исполнителем Джастином Бибером.
«Если меня захотят привлечь в качестве промоутера, тогда я смогу поговорить об этом.
Но до этого момента я должен находится в своем деле и бизнесе», – заявил Мэйвезер.
Ранее в организации такого боя был заинтересован президент UFC Дана Уайт, а также экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор.
Мэйвезер и Бибер поддерживают дружеские отношения. Флойд в свое время тренировал Джастина и проводил время в компании певца в многочисленных путешествиях.
ММА сходят с ума: Бибер вызвал на бой Тома Круза, Конор готов все организовать
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