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Флойд Мэйвезер готов организовать бой Бибера против Круза

Теги Флойд Мэйвезер-младший светская хроника бокс Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион в пяти дивизионах, а ныне промоутер Флойд Мэйвезер допускает вероятность организации поединка между актером Томом Крузом и поп-исполнителем Джастином Бибером.

«Если меня захотят привлечь в качестве промоутера, тогда я смогу поговорить об этом.

Но до этого момента я должен находится в своем деле и бизнесе», – заявил Мэйвезер.

Ранее в организации такого боя был заинтересован президент UFC Дана Уайт, а также экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор.

Мэйвезер и Бибер поддерживают дружеские отношения. Флойд в свое время тренировал Джастина и проводил время в компании певца в многочисленных путешествиях.

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