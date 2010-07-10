Аманда Нуньес разделась для обложки журнала

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес сфотографировалась для журнала ESPN Body Issue.
Ожидается, что номер с обложкой Нуньес выйдет в сентябре. Ранее для журнала позировали Ронда Роузи, Джон Джонс и Конор Макгрегор.
🎥 Behind-the-scenes of @Amanda_Leoa’s ESPN Body Issue shoot.#ESPNBody coming in September pic.twitter.com/a3uZivhxdX— ESPN MMA (@espnmma) 7 июля 2019 г.
В прошлые выходные Нуньес победила нокаутом Холли Холм и сохранила пояс UFC.
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