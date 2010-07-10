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Аманда Нуньес разделась для обложки журнала

Теги UFC MMA Аманда Нуньес Бокс/MMA/UFC

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес сфотографировалась для журнала ESPN Body Issue.

Ожидается, что номер с обложкой Нуньес выйдет в сентябре. Ранее для журнала позировали Ронда Роузи, Джон Джонс и Конор Макгрегор.

В прошлые выходные Нуньес победила нокаутом Холли Холм и сохранила пояс UFC.

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