Аманда Нуньес разделась для обложки журнала

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес сфотографировалась для журнала ESPN Body Issue.

Ожидается, что номер с обложкой Нуньес выйдет в сентябре. Ранее для журнала позировали Ронда Роузи, Джон Джонс и Конор Макгрегор.

В прошлые выходные Нуньес победила нокаутом Холли Холм и сохранила пояс UFC.

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