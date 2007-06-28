В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Директор бойцовского клуба «Ахмат» Илья Тягун был застрелен в Тольятти.

Тело мужчины 1982 года рождения с четырьмя огнестрельными ранениями было обнаружено у дома №37 по улице Калмыцкой.

Главным подозреваемым в убийстве является хоккеист-любитель 34-летний Азиз Хидиров (на фото).

По словам очевидцев, мужчине стреляли в спину возле его дома. Было произведено не менее четырех выстрелов.

Клуб Тягуна открылся две недели назад. Он является филиалом чеченского клуба имени Ахмата Кадырова.

Ранее Тягун отбывал наказание в тюрьме за серию вымогательств у местных коммерсантов.