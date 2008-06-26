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Бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа в Великобритании

Теги WBC Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл бокс Бокс/MMA/UFC

Стороны чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО)  и Люка Кэмпбелла (20-2,18 КО) договорились о проведении поединка.

Бой между украинцем и британцем пройдет в Великобритании 31 августа. Пока неизвестно, о точном месте поединка.

Ранее промоутер Эдди Хирн сообщал, что бой пройдет на стадионе O2 Arena в Лондоне. Рассматривается также арена «Кей Си Стэдиум» в Халле.

Для Ломаченко бой с Кэмпбеллом станет первым за пределами США. Пояс по версии WBC в легкой весовой категории остался вакантным после того, как Майки Гарсия решил попробовать себя в полусреднем дивизионе и отказался от титула.

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