Валентина Шевченко 10 августа встретится с Лиз Кармуш на UFC в Уругвае

Чемпион UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведет вторую защиту титула на UFC в Уругвае 10 августа.

Соперницей Шевченко станет 35-летняя Лиз Кармуш. Бой пройдет на Antel Arena в Монтевидео.

Рекорд Шевченко – 17-3. Она стала чемпионкой осенью 2018-го, победив Йоанну Енджейчик. На UFC 238 в Чикаго Валентина сохранила титул, нокаутировав Джессику Ай.

У Кармуш 13 побед и шесть поражений. Лиз выиграла 4 из 5 последних боев.

Лиз Кармуш – одна из двух девушек, которые побеждали Шевченко в ММА. В 2010-м Лиз победила Валентину техническим нокаутом во втором раунде на турнире в Оклахоме.