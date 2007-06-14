Хабиб Нурмагомедов: «Я большой фанат «Реала», но АПЛ – лучшая лига мира»

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о любви к АПЛ и «Ливерпулю».

– Вы футбольный болельщик? Есть ли команда, за которую вы болеете?

– Я не просто болельщик, я хорошо знаю историю футбола. Английская премьер-лига – лучшая лига мира для меня. Я слежу за всем.

– А есть команда? Может, «Ливерпуль»?

– Мне нравится «Ливерпуль». Помню, когда я был ребенком, в 2005-м я смотрел финал Лиги чемпионов с «Миланом». У нас в Дагестане был большой экран, стоял на пляже. Собрались тысячи людей, чтобы посмотреть игру.

Когда после первого тайма «Ливерпуль» проигрывал 3:0, я верил, что они должны отыграться. Мне нравилась та команда. Милан Барош, Владимир Шмицер, Йон-Арне Риисе, Сами Хююпия, Стивен Джеррард... Это была сумасшедшая команда.

Сейчас у «Ливерпуля» очень хорошая команда. Я смотрел все матчи Лиги чемпионов с участием «Ливерпуля».

Но я сам большой фанат «Реала». Мне нравится смотреть за АПЛ, даже если играют команды похуже, – сказал Хабиб.