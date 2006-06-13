Бибер отказался от боя с Томом Крузом: «Вероятно, он надрал бы мне задницу»

Канадский певец Джастин Бибер назвал шуткой вызов на бой американского актера Тома Круза.
«Это был случайный твит, я иногда так делаю. Вероятно, Круз надрал бы мне задницу. В нем есть отцовская сила», – заявил Бибер.
Напомним, что канадец обратился к президенту UFC Дэйну Уайту за помощью в организации боя с Крузом. Бибер заявил, что Круз «никогда не переживет этот стыд», если не примет его вызов.
Уайт не ответил на пожелание Бибера. Организовать бой вызвался бывший чемпиона UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.
ММА сходят с ума: Бибер вызвал на бой Тома Круза, Конор готов все организовать