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Бибер отказался от боя с Томом Крузом: «Вероятно, он надрал бы мне задницу»

Теги светская хроника Дэйна Уайт MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Канадский певец Джастин Бибер назвал шуткой вызов на бой американского актера Тома Круза.

«Это был случайный твит, я иногда так делаю. Вероятно, Круз надрал бы мне задницу. В нем есть отцовская сила», – заявил Бибер.

Напомним, что канадец обратился к президенту UFC Дэйну Уайту за помощью в организации боя с Крузом. Бибер заявил, что Круз «никогда не переживет этот стыд», если не примет его вызов.

Уайт не ответил на пожелание Бибера. Организовать бой вызвался бывший чемпиона UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

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