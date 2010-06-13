Хабиб и Исмаилов выступили против конфликта на чеченско-дагестанской границе

Российский боец прокомментировал конфликт на границе Чечни и Дагестана, результатом которого стали задержания жителей.

«У меня вопрос ко всем, кто обеспокоен ситуацией относительно земель на границе с Чечней, а, вообще, когда-нибудь была зафиксированная и четкая граница между нашими братскими народами?

Как я знаю, проживающие там на границе земляки, примерно знали, у кого какая территория.

Я вижу, как на нас, спортсменов, идет колоссальное давление – типа давайте все высказывайтесь, газуйте, призывайте и т.д., но у меня вопрос – куда газовать-то?

Это очень сложная ситуация, в которой нужен особый подход.

Мое мнение, что нужно всем вместе собраться – как политикам, так и старейшинам, и жителям этого региона – и решить эту проблему, идя на встречу друг другу, с уважением и с любовью ради Аллаха.

Всегда считал и буду считать Чеченцев братьями, для этого хватает просто заглянуть в историю», – написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 11 Июн 2019 в 11:33 PDT

Другой дагестанский боец попросил не забывать, что жители конфликтующих сторон являются мусульманами.

«Нужно вернуться к началу, тогда станет ясно, кому на самом деле принадлежит эта земля! И если она по праву принадлежит Чеченской Республике, не нужно противостоять этому!

Думаю, никто не сомневается, что Дагестанцы за свое встанут, не впятером, а еще большим количеством! Так же как я не сомневаюсь, что Чеченцы встанут за свое!

Есть только одно решение, мудрое решение – быть справедливыми и приезжать к друг другу не с силой, а с словом! А недопонимания иногда случаются, даже у родных братьев!», – отметил Исмаилов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Magomed Ismailov (@maga_isma) 11 Июн 2019 в 10:26 PDT

На Кавказе разгорелся скандал после того, как чеченские власти недалеко от дагестанского города Кизляр установили на своей территории дорожный указатель «Чеченская республика – Шелковский район».