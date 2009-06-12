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Хабиб: «В ОАЭ у меня такая же поддержка, как в Дагестане»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов UFC 242 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что в ОАЭ у него большая поддержка.

«UFC 242 станет большим шоу. В ОАЭ очень любят смешанные единоборства – понял это, когда приезжал туда. Невозможно спокойно пройти по улице.

Меня там встречают и поддерживают так же, как в Дагестане. За меня переживают – я чувствую это.

Я не удивлен, что турнир проходит в Эмиратах. UFC правильно сделала, что обратила внимание на этот регион. С удовольствием выступлю в Абу-Даби», – сказал Нурмагомедов.

Хабиб встретится с Дастином Порье на UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

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