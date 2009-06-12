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Хабиб про реванш с Конором: «У него за три года всего одна победа – и та в любительском боксе. Разве он заслуживает реванш?

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Тони Фергюсон Хабиб — Макгрегор UFC 242 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о возможном реванше с Конором Макгрегором.

«У него за три года всего одна победа – и та в любительском боксе. Разве он заслуживает реванш? Он умолял не убивать его во время боя. О каком реванше можно говорить?

Следующий на очереди Фергюсон. Нас интересуют люди, которые идут на победных сериях. У меня хватает дел и без Конора. Сейчас я сфокусирован на поединке с Порье», – сказал Хабиб.

Хабиб победил Конора болевым приемом в четвертом раунде на UFC 229.

Первая пресс-конференция Хабиба и Порье. Смотрим онлайн

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