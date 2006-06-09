Тони Фергюсон: «Повалил бы Хабиба как в самбо»

Боец UFC Тони Фергюсон поделился мнением о Дастине Порье, Хабибе и Коноре.

«Дастин слишком часто прижимается спиной к клетке. У него хороший бокс, тяжелые руки, но ему нельзя прижиматься. Когда ты прижимаешься к клетке, Хабиб начинает давить, переводит на землю через проход в две ноги, седлает как мешок и начинает разносить. Думаю, бой так и пройдет.

Гарантирую, что если бы я бился с Хабибом, я бы побил его как в самбо. Перевел бы его на землю броском – это моя база. Что касается Макнагеттса (Конор Макгрегор – Sports.ru), то я зарубился бы с ним в стойке. Я уважаю его как спортсмена, но как человек он немного говнюк. Это будет Proper 13 в буквальном смысле.

Я готов на все. Сейчас у меня другое агентство – нет конфликта интересов. Я здесь, чтобы надирать задницы – и они уже заканчиваются», – сказал Фергюсон.

На UFC 238 Фергюсон победил Дональда Серроне техническим нокаутом.

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