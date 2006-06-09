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Петр Ян: «Сехудо, наверное, хочет бить пенсионеров. А я молодой»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Петр Ян UFC 238 Бокс/MMA/UFC

Российский боец UFC Петр Ян прокомментировал потенциальный титульный бой против Генри Сехудо.

– Я готов драться за пояс. Если мне дадут такую возможность, с радостью ее приму.

- Почему Сехудо назвал имена Фэйбера, Круза и Гарбрандта, но не назвал тебя в качестве претендента?

– Ему, наверное, хочется бить пенсионеров. Я молодой, мне 26 лет. Готов составить ему конкуренцию и с удовольствием соглашусь на бой. 

Если не будет титульного поединка, то готов драться и с Фэйбером, и с Крузом, и с Гарбрандтом. Буду драться с громкими именами, – сказал Ян.

Ян победил Джимми Риверу единогласным решением судей на UFC 238, а Сехудо техническим нокаутом выиграл у Марлона Мораеса.

Генри Сехудо – чемпион UFC в двух дивизионах. После тренировок в Дагестане ему ничего не страшно

Сехудо нокаутировал Мораеса, Фергюсон изуродовал Серроне, а Ян победил Риверу. UFC 238 удался

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