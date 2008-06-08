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Петр Ян – Дэйне Уайту: «Россия хочет еще одного чемпиона UFC»

Теги легчайший вес UFC Дэйна Уайт Петр Ян Педро Муньос UFC 238 Бокс/MMA/UFC

Российский боец UFC Петр Ян снова заявил, что хочет получить титульный бой после боя с Джимми Риверой.

«Мы пообщались с Педро Муньосом [во время медиа-дня]. Понял, что для него это часть игры, а для меня это жизнь ##### [нафиг]. Нормальный парень – раздувает картину. Пусть работает. Никакого негатива не было. Если бы было сказано что-то плохое, мы бы прямо здесь устроили кровавую драку.

Было бы хорошо, если бы Марлон победил Сехудо. Все-таки он всегда дрался в легчайшем весе и защищает наш дивизион.

Дальше нас ждут большие бои. Дэйна, Шон Шелби (матчмейкер UFC – Sports.ru), я хочу в следующем поединке драться за титул. Россия хочет еще одного чемпиона. Нужно больше чемпионов», – сказал Ян.

Ян встретится с Риверой на UFC 238 в Чикаго в ночь с субботы на воскресенье.

Ночью Петр Ян дерется с Риверой в Чикаго. Возможно, это последний шаг перед титульным боем

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Опрос

Кто будет чемпионом UFC в легчайшем весе в конце года?

891 голос
  • Генри Сехудо
    32%
  • Марлон Мораес
    21%
  • Петр Ян
    43%
  • Кто-то другой
    4%

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