Александр Шлеменко: «Любое высказывание против алкоголя в России – это первое окно Овертона»

Боец ММА Александр Шлеменко поделился мнением о ситуации с алкоголем в России.

«Люди считают, что я слишком радикально высказываю позицию против алкоголя?

Знаете, есть такое понятие как «окно Овертона» (теория, основывающаяся на гибкости человеческой психики, в которую можно внедрить любую, даже самую невероятную идею – Sports.ru).

Сейчас мы, к сожалению, живем в такой стране, где количество употребляющих алкоголь значительно преобладает над абсолютными трезвенниками. Прям в разы. Думаю, абсолютных трезвенников в нашей стране – 5 процентов.

И любое высказывание против алкоголя – это как раз первое окно Овертона. К чему это приводит? К радикальному восприятию мнения о запрете алкоголя.

Знаете, еще есть алкогольное лобби. Когда непонятно, люди реально выступают за алкоголь, или им заплатили за это мнение. Здесь надо разбираться», – сказал Шлеменко.