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    Алекса Оливейру ищет полиция. Он избил жену, похитил 5-месячного ребенка и оставил его на трассе

    Теги происшествия UFC Алекс Оливейра Бокс/MMA/UFC

    Боец полусреднего веса UFC Алекс Оливейра объявлен в розыск полицией Рио-де-Жанейро. Об этом сообщило бразильское издание Globo.

    «В субботу Оливейру прибыл домой к бывшей жене, чтобы повидаться с их общим ребенком. 

    Боец хотел покатать на велосипеде 5-месячного мальчика, но встретил категорический отказ бывшей супруги. 

    После чего Оливейра стал таскать ее за волосы, рвать их и бить женщину. 

    Затем он разбил стекло в доме и выломал входную дверь.

    Мужчина схватил ребенка, и, удерживая его на руках, завел гоночный мотоцикл. Проехав несколько километров, Оливейра оставил 5-месячного ребенка на дороге.

    На данный момент бойца разыскивает полиция, о его местонахождении ничего не известно», – говорится на сайте издания.

    Всего на счету Оливейры 17 побед, 7 поражений, одна ничья и еще два боя были признаны несостоявшимися (9-5, 1 NC в UFC).

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