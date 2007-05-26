Алекса Оливейру ищет полиция. Он избил жену, похитил 5-месячного ребенка и оставил его на трассе

Боец полусреднего веса UFC Алекс Оливейра объявлен в розыск полицией Рио-де-Жанейро. Об этом сообщило бразильское издание Globo.

«В субботу Оливейру прибыл домой к бывшей жене, чтобы повидаться с их общим ребенком.

Боец хотел покатать на велосипеде 5-месячного мальчика, но встретил категорический отказ бывшей супруги.

После чего Оливейра стал таскать ее за волосы, рвать их и бить женщину.

Затем он разбил стекло в доме и выломал входную дверь.

Мужчина схватил ребенка, и, удерживая его на руках, завел гоночный мотоцикл. Проехав несколько километров, Оливейра оставил 5-месячного ребенка на дороге.

На данный момент бойца разыскивает полиция, о его местонахождении ничего не известно», – говорится на сайте издания.

Всего на счету Оливейры 17 побед, 7 поражений, одна ничья и еще два боя были признаны несостоявшимися (9-5, 1 NC в UFC).