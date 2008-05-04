Канело получит за бой с Джейкобсом 35 млн долларов, Дэниэл – около 12,5 млн

Стали известны гонорары участников чемпионского боя в среднем весе, который пройдет сегодня ночью в Лас-Вегасе между чемпионом WBC и WBA Саулем «Канело» Альваресом и чемпионом IBF Дэниэлом Джейкобсом.

Альварес получит за бой 35 миллионов долларов. Гарантированный гонорар Джейкобса – 2,5 млн долларов, но еще 10 млн долларов американец получит по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

У Альвареса 51 победа, одно поражение и два ничейных результата. У Джейкобса 35 побед и два поражения.

Начало боя – после 5 утра по московскому времени.