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    Канело получит за бой с Джейкобсом 35 млн долларов, Дэниэл – около 12,5 млн

    Теги средний вес Дэниэл Джейкобс Сауль Альварес Бокс/MMA/UFC

    Стали известны гонорары участников чемпионского боя в среднем весе, который пройдет сегодня ночью в Лас-Вегасе между чемпионом WBC и WBA Саулем «Канело» Альваресом и чемпионом IBF Дэниэлом Джейкобсом.

    Альварес получит за бой 35 миллионов долларов. Гарантированный гонорар Джейкобса – 2,5 млн долларов, но еще 10 млн долларов американец получит по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

    У Альвареса 51 победа, одно поражение и два ничейных результата. У Джейкобса 35 побед и два поражения.

    Начало боя – после 5 утра по московскому времени.

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    Опрос

    Альварес vs Джейкобс: кто победит?

    64 голосa
    • Сауль Альварес
      69%
    • Дэниэл Джейкобс
      25%
    • Будет ничья
      6%

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