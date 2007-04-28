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    UFC во Флориде. Харди нокаутировал Смолякова, Соуза проиграл Херманссону и другие результаты

    Теги результаты UFC Андрей Орловский Роналдо Соуза Грег Харди Гловер Тейшейра Ион Куцелаба Майк Перри Джон Линекер Алекс Оливейра Дмитрий Смоляков Аугусто Сакаи Джек Херманссон Бокс/MMA/UFC

    Сегодня в Санрайзе прошел UFC on ESPN+ 8, который возглавили средневесы Роналдо Соуза и Джек Херманссон.

    Основной кард:

    Джек Херманссон победил Роналдо Соузу единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47);

    Грег Харди победил Дмитрия Смолякова техническим нокаутом в первом раунде (удары руками);

    Майк Перри победил Алекса Оливейру единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

    Гловер Тейшейра победил Иона Куцелабу удушающим приемом во втором раунде (удушение сзади);

    Кори Сандхаген победил Джона Линекера раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);

    Рузвельт Робертс победил Томаса Гиффорда единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

    В предварительном карде белорусский тяжеловес Андрей Орловский проиграл раздельным решением Аугусто Сакаи (29-28, 28-29, 28-29).

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